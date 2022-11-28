В Новосибирске на новой станции метро «Спортивная» начали монтировать освещение

Новая станция метро почти готова к открытию. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирске завершают работы на новой станции метро «Спортивная». Смонтирована вывеска, проложены инженерные системы, настроена подстанция, отрегулировано открытие дверей метро.

Сейчас специалисты устанавливают световое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика – компании «СпецТрансСтрой».

Специалисты устанавливают внутреннее освещение. Фото: СпецТрансСтрой.

Освещение монтируют в кассовом зале, вестибюле, на платформах и эскалаторах. На станции установлен подвесной потолок, который будет освещать «Спортивную» холодным светом.

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