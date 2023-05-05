В мэрии назвали причину смога и запаха гари в Новосибирске

Смог в Новосибирске 5 мая. Фото: Анна ПАШАГИНА

В пятницу, 5 мая, новосибирцы почувствовали на улицах едкий запах гари. Город заволокло смогом. В пресс-центре мэрии объяснили, что до Новосибирска дошел дым от лесных пожаров в других регионах: в Тюменской и Омской областях.

– Работа полигонов МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» «Левобережный» и «Гусинобродский» осуществляется в штатном режиме, возгораний объектов размещения отходов нет, – подчеркнули в муниципалитете.

По данным мэрии, смог из других регионов дошел до города из-за отсутствия ветра – это способствует накоплению в воздухе вредных примесей.

Новосибирцам посоветовали не открывать окна, избегать длительного нахождения на улице, использовать респираторы и маски.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала об участившихся ландшафтных пожарах в области. Как сообщают синоптики, в город идет настоящая летняя жара, при этом ветер усилится до 15 метров в секунду.

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