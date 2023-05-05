Пошла жара! До +22 градусов потеплеет в Новосибирске перед долгими выходными

В Новосибирске потеплеет до +22 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирск сегодня придет настоящее летнее тепло, которое продержится все долгие майские праздники. Ночью будет +5…+7 градусов, днем синоптики обещают +20…+22 градусов.

— Будет солнечно и преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура составит +3…+8 градусов, местами до -5, днем — до +20…+25 градусов. Будет преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшие дожди до 14 метров в секунду.

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