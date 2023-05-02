88 пожаров произошло в Новосибирске за неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске за неделю, с 24 апреля по 1 мая, произошло 88 пожаров. В результате возгораний пострадали 5 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, с начала 2023 года в Новосибирске зафиксировали 584 пожара. В жилом секторе случилось 197 возгораний. Пострадали в результате ЧП 43 человека, а погибли – 25. Спасти пожарные смогли 118 новосибирцев.

В МЧС напомнили, что с 16 апреля в регионе установили пожароопасный сезон. А с 24 апреля ввели особый противопожарный режим.

– Запрещено посещать леса, разводить костры, жечь мусор или траву, готовить пищу на открытом огне, углях (кострах, мангалах) и другое, – перечислили в ведомстве.

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