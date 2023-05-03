«Аплодировали до боли в руках»: поклонники группы КИНО о концерте в Новосибирске

Артисты несколько раз выступили «на бис» и поблагодарили жителей столицы Сибири. Фото: Алина Нечаева / Кулешова Алена. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В среду, 3 мая, в новосибирском Экспоцентре прошел концерт группы КИНО. Поклонники рассказали, как поддерживали любимых музыкантов.

— Здесь было несколько тысяч новосибирцев. Концерт немного задержали, но это не стало проблемой — люди терпеливо подождали. Были все главные хиты: зрители подпевали хором на минорных песнях. Иногда поднимали ввысь зажигали и телефоны с фонариками, — рассказала КП-Новосибирск посетительница концерта.

Артисты несколько раз выступили «на бис» и поблагодарили жителей столицы Сибири.

Ранее КП-Новосибирск писала о сыне Виктора Цоя — он рассказал, как прогулялся по Новосибирску. «КИНО» сообщили, планируют ли снимать фильм про свою группу.

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