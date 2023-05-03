«Рад был оказаться в большом городе»: сын Виктора Цоя высказался о Новосибирске

Александр Цой рассказал, что думает о Новосибирске. Фото: Алина НЕЧАЕВА

В Новосибирск в рамках большого гастрольного тура приехала легендарная рок-группа «КИНО». Концерт в «Экспоцентре» пройдет 3 мая: на сцену поднимутся бессменный гитарист Юрий Каспарян, басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. Вокальные партии останутся за Виктором Цоем — его голос будет звучать в записи.

Перед выступлением музыканты, а также сын Виктора Цоя — Александр Цой — благодаря которому группа и возобновила концертный тур, пообщались с журналистами. И рассказали, что думают о нашем городе.

— По Новосибирску, к сожалению, долго погулять не удалось — только пару часов. Я был рад после нескольких небольших городов оказаться снова в большом городе. Я сам вырос в мегаполисе, и для меня эта атмосфера привычнее, — отметил Александр Цой.

В Сибири «КИНО» уже выступили в Иркутске и Красноярске, а также дадут концерты в Омске и Тюмени.

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