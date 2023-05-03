«Было десятки идей»: «КИНО» рассказали, планируют ли снимать фильм про свою группу

Группа «КИНО», приехавшая с концертом в Новосибирск, пообщалась перед выступлением с журналистами. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Группа «КИНО», приехавшая с концертом в Новосибирск, пообщалась перед выступлением с журналистами. В частности, музыканты рассказали, не планируют ли они снять про группу сериал, на манер нашумевшего «Король и Шут».

— Я думал об этом, однако стоит понимать, что группы не снимают кино. Кино снимают студии, и для того, чтобы это сделать, необходимо найти подходящий сценарий, режиссера, продюсера, еще целую кучу народу… И пока что для нас в этом плане звезды удачно не сложились. Идей за все годы было десятки, мы прочитали феноменальное количество плохих сценариев про группу «КИНО», видели уже несколько, мягко говоря, плохих уже вышедших фильмов. Поэтому пока что говорить не о чем, — пояснил сын Виктора Цоя Александр Цой.

«КИНО» выступит в Новосибирске 3 мая, на площадке Экспоцентра. Далее группа в рамках тура отправится в Омск и Тюмень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Рад был оказаться в большом городе»: сын Виктора Цоя высказался о Новосибирске

Сын Виктора Цоя рассказал, как погулял по Новосибирску (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber