В Новосибирске девятиклассник покончил с собой перед экзаменами

Девятиклассник покончил с собой перед экзаменами. Фото: ученик школы №203.
В понедельник, 24 апреля очевидцы заметили тело подростка, который лежал под окнами многоэтажки в Новосибирске. Ученик школы №203, в которой учился мальчик, рассказал КП-Новосибирск о возможной причине его гибели.
— Он учился в 9 классе. Говорили, он был изгоем в классе, отличником. Недавно девятиклассники защищали проекты — 33 человека завалили. А проекты у нас по значимости почти как экзамены, — рассказал КП-Новосибирск ученик.
По словам школьника, трагедия произошла в районе 17-18 часов. Мальчик сам проходил мимо многоэтажки в Калининском районе в то время и видел накрытый труп подростка.
Следователи начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства его гибели. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить причину смерти подростка.
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