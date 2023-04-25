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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 7:42

Следователи проводят проверку после гибели подростка, найденного мёртвым под окнами многоэтажки в Новосибирске

Назначены необходимые экспертизы
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Данила ШУЛЯК
Следователи проводят проверку гибели подростка, найденного мёртвым под окнами многоэтажки в Новосибирске.

Следователи проводят проверку гибели подростка, найденного мёртвым под окнами многоэтажки в Новосибирске.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи проводят проверку после гибели подростка в Калининском районе Новосибирска. Тело нашли под окнами высотки.

– Следователем проводятся необходимые следственные действия , направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установит причину смерти подростка.

Известно, что обнаружили тело напротив детского сада 36 по улице Кочубея в Родниках.

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