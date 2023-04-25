Следователи проводят проверку после гибели подростка, найденного мёртвым под окнами многоэтажки в Новосибирске

Следователи проводят проверку гибели подростка, найденного мёртвым под окнами многоэтажки в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Следователи проводят проверку после гибели подростка в Калининском районе Новосибирска. Тело нашли под окнами высотки.
– Следователем проводятся необходимые следственные действия , направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установит причину смерти подростка.
Известно, что обнаружили тело напротив детского сада 36 по улице Кочубея в Родниках.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер