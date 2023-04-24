Тело подростка под окнами многоэтажки обнаружили в Калининском районе Новосибирска

Тело подростка нашли под окнами жилого дома.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В понедельник, 24 апреля, под окнами дома в Калининском районе Новосибирска нашли тело подростка. Информация появилась в Telegram-канале «ЧП Новосибирск | Новости».
— Напротив детского сада 36 по улице Кочубея в Родниках обнаружено тело подростка, — указано в публикации.
В СУ СК РФ по НСО инцидент пока не прокомментировали. В ГУ МВД РФ региону оперативно подтвердить информацию тоже не смогли.
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