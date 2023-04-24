В Новосибирске обвинение запросило 5 лет условно для экс-председателя СО РАН за мошенничество

Академика обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Фото Александра Асеева с сайта https://novo-sibirsk.ru/

В Новосибирске обвинение запросило 5 лет условного срока для экс-председателя СО РАН. Академика Асеева подозревают в мошенничестве в крупном размере.

— Обвинение попросило суд признать Асеева виновным по статье о мошенничестве и назначить ему наказание — пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 500 тысяч рублей, — сообщил представитель суда изданию Интерфакс.

В 2009-2010 годах ученый убедил коллег реконструировать и предоставить ему коттедж для служебных целей. В 2015 году после дорогого ремонта он незаконно приватизировал имущество в пользу дочери. Ущерб государству оценили в 46 миллионов рублей.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что экс-глава СО РАН пойдет под суд за махинации с коттеджем за 46 миллионов рублей. Академик уже успел выставить за дверь силовиков, пришедших к нему с визитом.

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