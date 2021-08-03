Экс-глава СО РАН пойдет под суд за махинации с коттеджем за 46 миллионов рублей

Александр Асеев отказался пускать следователей в коттедж. Фото Александра Асеева с сайта https://novo-sibirsk.ru/

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-главы СО РАН Александра Асеева. Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Напомним, его обвиняют в махинациях со служебным коттеджем по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

— По версии следователей обвиняемый убедил членов Президиума СО РАН без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях, — пояснили в областной прокуратуре. — После проведения дорогостоящего ремонта обвиняемый заключил договоры найма этого жилого помещения. А потом, с помощью подложных документов, переписал дом на свою дочь. Таким способом он причинил ущерб государству на сумму свыше 45 миллионов рублей.

Уголовное дело академика будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд.

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