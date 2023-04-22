В Новосибирске директор гимназии может уволиться после забастовки детей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Директор новосибирской гимназии, где родители третьеклассников устроили забастовку, может уволиться. Об этом КП-Новосибирск сообщила одна из матерей.

– Точно будет понятно в понедельник. Думаем, уже все решено. Но приказ на увольнение мы пока не видели, – пояснила женщина.

Ранее сообщалось, что родители обозлились на 9-летнюю Соню* и ее мать. Они утверждают, что девочка терроризирует одноклассников: дерется и даже предлагает им снюс. Также школьницу обвинили в создании неприличной группы в мессенджере. А мать ребенка, по их словам, устраивает скандалы с учительницей. Мама Сони не согласна с обвинениями. Женщина говорит, что ее ребенка затравили после того, как она получила травму на территории гимназии.

Напомним, прокуратура уже внесла представление мэрии Новосибирска из-за забастовки в школе.

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