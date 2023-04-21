«Необычное событие»: мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о забастовке в одной из школ города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал забастовку третьеклассников в одной из школ города. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал забастовку третьеклассников в одной из школ города. На эту тему градоначальник высказался в ходе общения с журналистами 21 апреля.

По словам главы Новосибирска, департамент образования уже работает с директором учебного заведения и родителями, которые не пускают своих детей на уроки из-за буйной одноклассницы

− Необычное событие, в жизни не сталкивался с подобным. Главное в этом вопросе, чтобы дети не пострадали. Это третий класс! Несформированная психика еще у детей, − отметил Анатолий Локоть.

Мэр попросил немного подождать и дать возможность специалистам и педагогам разобраться в ситуации.

Как рассказала КП-Новосибирск мама девочки, против которой ополчились одноклассники и их родители, забастовка продолжилась и сегодня. Школьница была одна на уроках.

Напомним, взрослые утверждают, что эта девочка бьет и душит других детей. Кроме того, по их словам, мать ребенка постоянно пишет жалобы на учительницу. Прокуратура уже внесла представление мэрии Новосибирска из-за забастовки в школе.