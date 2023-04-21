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НовостиОбщество21 апреля 2023 7:04

Прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска из-за забастовки в школе

Дети не ходят на уроки из-за буйной одноклассницы
Анастасия ХРОМЫХ
Прокуратура контролирует разрешение конфликтной ситуации в новосибирской школе.

Прокуратура контролирует разрешение конфликтной ситуации в новосибирской школе.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Прокуратура Новосибирской области провела проверку по ситуации в одной из школ Железнодорожного района. Там ученики третьего класса перестали ходить на уроки из-за буйной одноклассницы. Сотрудники ведомства выявили нарушения со стороны местных властей.

− Установлено, что департаментом образования мэрии города Новосибирска не принято достаточных мер по урегулированию конфликтной ситуации, сложившейся в одном из классов начальной школы, − сообщили в региональной прокуратуре.

В связи с этим прокуратура внесла мэру Анатолию Локтю представление об устранении выявленных нарушений. Ведомство взяло на контроль разрешение конфликтной ситуации.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в мэрии Новосибирска назвали забастовку школьников нарушением прав детей.