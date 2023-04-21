Прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска из-за забастовки в школе

Прокуратура контролирует разрешение конфликтной ситуации в новосибирской школе.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Прокуратура Новосибирской области провела проверку по ситуации в одной из школ Железнодорожного района. Там ученики третьего класса перестали ходить на уроки из-за буйной одноклассницы. Сотрудники ведомства выявили нарушения со стороны местных властей.
− Установлено, что департаментом образования мэрии города Новосибирска не принято достаточных мер по урегулированию конфликтной ситуации, сложившейся в одном из классов начальной школы, − сообщили в региональной прокуратуре.
В связи с этим прокуратура внесла мэру Анатолию Локтю представление об устранении выявленных нарушений. Ведомство взяло на контроль разрешение конфликтной ситуации.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в мэрии Новосибирска назвали забастовку школьников нарушением прав детей.