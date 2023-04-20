В мэрии Новосибирска назвали забастовку школьников нарушением прав детей

В мэрии прокомментировали ситуацию с забастовкой школьников в Новосибирске.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В одной из школ Железнодорожного района Новосибирска родители учащихся 3 класса отказались приводить детей на уроки из-за буйной одноклассницы. Они рассказали, что мама девочки постоянно пишет жалобы на учительницу, а сама ученица душит одноклассников, дерется и предлагает снюс.
Забастовка продолжается четвертый день. Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии, с 13 апреля учительница начальных классов временно нетрудоспособна, ее заменяет другой педагог, а 17 апреля на уроки из всего класса пришел только один ученик.
Также в муниципалитете подчеркнули, что отсутствие школьников на уроках без уважительной причины по инициативе родителей «нарушает права детей на получение образования».
В департаменте образования директору порекомендовали урегулировать ситуацию.
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