На восстановление дома Кондратюка в Новосибирске не поступило ни одной заявки

На восстановление дома Кондратюка не поступило ни одной заявки. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя

Аукцион на поиски подрядчика, который должен был заняться восстановлением дома Кондратюка в Новосибирске, не состоялся. На него не было подано ни одной заявки.

Об этом на портале госзакупок сообщила конкурсная комиссия 21 апреля. Напомним, 1 апреля 2023 года здание 1924 года постройки было решено полностью снести, чтобы потом построить заново, сохранив исторический облик.

Подрядчик должен был построить здание из современных материалов, укрепив ему фундамент и создав подземный этаж. Предлагали за работу 158, 39 миллионов рублей. Завершить работы планировалось до 30 декабря 2024 года. В отстроенном заново здании планирвали открыть музей имени основоположника космонавтики Юрия Кондратюка.

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