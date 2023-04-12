В Новосибирске снесли музей Кондратюка накануне 100-летия здания

Здание музея будут реконструировать. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя
Дом-музей основоположника космонавтики Юрия Кондратюка снесли в Новосибирске. Здание будут реконструировать, отметили в мэрии города.
− Здание будет восстановлено в соответствии с историческим обликом 1924 года из современных и долговечных материалов, − подчеркнули в муниципалитете.
Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин объяснил, что здание было построено на фундаменте неглубокого заложения. В связи с этим, когда почва оттаивала по весне, конструкция начинала шататься. Вариант с укреплением стен не подходил, поскольку из-за этого уменьшилась бы полезная площадь.
Музей планируют восстановить к концу 2024 года. Первоначальные детали и артефакты, такие как надпись «1924 год», название «АО «Союзхлеб», латунные ручки оконных проемов и дверей, будут сохранены.
На реконструкцию готовы потратить 180 миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер