В Новосибирске вместо музея Кондратюка построят новый за 158 миллионов рублей

Здание музея будут реконструировать. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя.

Новое здание музея в Центральном районе Новосибирска построят за 158 миллионов рублей. На сайте госзакупок ищут подрядчика.

Судя по документам, вместо снесенного недавно старого музея построят новый. Неясно, почему работы назвали «реконструкцией» — место культуры отстраивают с нуля.

В планах все этапы — от подготовительных работ с землей и устройства фундамента, до отделки фасада и благоустройства территории. Здание нового музея должны построить уже в ноябре 2023 года. Дата последнего этапа работы по проекту — ноябрь 2024 года. Сроки указывают: музей начнет работать в конце следующего года.

Возле нового музея планируют высадить газон с цветами и декоративными растениями. Кроме этого, рядом со зданием посадят деревья и кустарники.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как музей Кондратюка снесли накануне 100-летия здания.

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