Аналитик рынка недвижимости рассказал, что будет с инвесторами долгостроев ГК «Дискус» после сдачи домов в Новосибирске

Эксперт рынка недвижимости объяснил, что ждет инвесторов домов ГК "Дискус". Фото: Иван МАКЕЕВ

Дольщики долгостроев ГК «Дискус» в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» смогут прописаться в своих квартирах после ввода домов в эксплуатацию. Об этом КП-Новосибирск рассказал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

– Государственная инспекция приняла дома уже давно, некоторые даже три года назад. Но мэрия их не принимала, поскольку не было акта подключения к сетям. Дело в том, что Джулай (Алексей Джулай – директор ГК «Дискус», обвиняемый в хищении средств дольщиков – прим. ред.) сам сделал сети – а их должна была сделать мэрия. То есть мэрия не принимала дома из-за того, что сама нарушила условия аукциона. Прокуратура вмешалась, – объяснил аналитик.

По словам эксперта, после ввода домов в эксплуатацию и в связи с уголовным делом ГК «Дискус» там не станет больше или меньше жильцов. Лишь уже проживающие в долгостроях люди наконец смогут там прописаться.

– После того, как это все будет легализовано, к мэрии возникнут дополнительные вопросы по перенагрузке на школы и другую социальную инфраструктуру, – заметил Сергей Николаев.