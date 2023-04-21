В Новосибирске 20 домов ГК «Дискус» в микрорайоне «Плющихинский» сдали после вмешательства прокуратуры

В Новосибирске ввели все долгострои в микрорайонах "Плющихинский" и "Просторный". Фото: ВК / Группа компаний ДИСКУС.

Меньше недели потребовалось мэрии Новосибирска, чтобы ввести в эксплуатацию все дома ГК «Дискус» в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский». Их сдачи на протяжении нескольких лет ждали более 6 тысяч инвесторов.

Как сообщили 21 апреля в пресс-службе прокуратуры региона, мэрия Новосибирска ввела в эксплуатацию все 53 дома в двух микрорайонах за два дня – с 18 по 20 апреля. Это произошло после того, как надзорный орган потребовал сдать дома, несмотря на административные барьеры.

При надзорном сопровождении органов прокуратуры, с участием правительства региона и полиции мэрия города 20 апреля выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 20 жилых домов в микрорайоне «Плющихинский» – это почти 2,5 тысячи квартир.

Напомним, ранее стало известно о вводе в эксплуатацию проблемных домов в микрорайоне «Просторный».