Стало известно, сколько новосибирцев сталкивались с укусом клеща

Чтобы удалить клеща, 49% респондентов обращались в медучреждения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

58% новосибирцев сталкивались с укусом клеща. Совместное исследование провели сотрудники страховой компании «Росгосстрах» и сервис «Зарплата.ру».

Опрос проводился в апреле 2023 года.

− 58% новосибирцев сталкивались с укусом клеща, а каждому пятому из них пришлось потом лечиться, так как клещ был переносчиком инфекций, − показало исследование.

Чтобы вытащить впившееся насекомое, 49% респондентов обращались в медучреждения. Оставшиеся 51% справились самостоятельно или с помощью близких.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в регионе активизировались клещи. Риски подцепить их наиболее высоки в Новосибирске, а также в Новосибирском, Искитимском, Мошковском и Тогучинском районах.