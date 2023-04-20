Стало известно, сколько новосибирцев сталкивались с укусом клеща

Чтобы удалить клеща, 49% респондентов обращались в медучреждения.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
58% новосибирцев сталкивались с укусом клеща. Совместное исследование провели сотрудники страховой компании «Росгосстрах» и сервис «Зарплата.ру».
Опрос проводился в апреле 2023 года.
− 58% новосибирцев сталкивались с укусом клеща, а каждому пятому из них пришлось потом лечиться, так как клещ был переносчиком инфекций, − показало исследование.
Чтобы вытащить впившееся насекомое, 49% респондентов обращались в медучреждения. Оставшиеся 51% справились самостоятельно или с помощью близких.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в регионе активизировались клещи. Риски подцепить их наиболее высоки в Новосибирске, а также в Новосибирском, Искитимском, Мошковском и Тогучинском районах.