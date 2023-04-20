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НовостиОбщество20 апреля 2023 14:09

Стало известно, сколько новосибирцев сталкивались с укусом клеща

Опрос проводился в апреле 2023 года
Анастасия ХРОМЫХ
Чтобы удалить клеща, 49% респондентов обращались в медучреждения.

Чтобы удалить клеща, 49% респондентов обращались в медучреждения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

58% новосибирцев сталкивались с укусом клеща. Совместное исследование провели сотрудники страховой компании «Росгосстрах» и сервис «Зарплата.ру».

Опрос проводился в апреле 2023 года.

− 58% новосибирцев сталкивались с укусом клеща, а каждому пятому из них пришлось потом лечиться, так как клещ был переносчиком инфекций, − показало исследование.

Чтобы вытащить впившееся насекомое, 49% респондентов обращались в медучреждения. Оставшиеся 51% справились самостоятельно или с помощью близких.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в регионе активизировались клещи. Риски подцепить их наиболее высоки в Новосибирске, а также в Новосибирском, Искитимском, Мошковском и Тогучинском районах.