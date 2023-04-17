Клещи проснулись и кусают детей: список самых опасных районов Новосибирской области

Большинство пострадавших от укусов клещей - дети. Фото: Надежда РЫЖКИНА

За почти четыре месяца 2023 года в Новосибирской области клещи укусили восемь человек. Об этом сообщили во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

— Продолжается эпидемиологический сезон по клещевым инфекциям. За медпомощью обратились 8 человек — это немногим больше того же периода 2022 года. Наибольшее число пострадавших — дети, — сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Укусы клещей зарегистрированы в Искитимском, Ордынском, Карасукском, Венгеровском и Краснозерском районах. Клещевого энцефалита и других инфекционных заболеваний у пострадавших не выявлено.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали, в каких районах с большей вероятностью можно подцепить клеща. Кроме самого Новосибирска, это Новосибирский, Искитимский, Мошковский и Тогучинский районы. В регионе продолжается вакцинация от клещевого энцефалита.

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