Клещей можно подцепить в 23 регионах области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Роспотребнадзоре предупреждают: клещи в Новосибирской области в 2023 году могут массово проснуться раньше срока.

- Клещи просыпаются при температуре воздуха +1… +3 и становятся активными при +10. Их активизация весной 2023 года будет зависеть от того, насколько быстро и равномерно стает снег и прогреются почва и лесная подстилка, где зимуют клещи. Несмотря на то, что клещи активны с апреля по октябрь, при установлении теплой погоды они могут проснуться раньше времени. В 2022 году эндемический сезон по клещевому энцефалиту начался 18 марта, что на 20 дней раньше, чем в 2021-м, - сообщили КП-Новосибирск в областном Роспотребнадзоре.

В начале февраля 2023 года новосибирцы уже обнаружили первого клеща на собаке. Иксодовые клещи, паразитирующие на животных, могут перезимовать, не впадая в оцепенение, в подвалах и на теплотрассах.

В этом году, если погода будет теплой, клещи могут проснуться раньше срока. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- На численность таких клещей влияет количество животных, преимущественно мелких грызунов, которые «кормят» собой нимф, то есть личинки клещей. Второй фактор - погодные условия осенью и весной, в период наибольшей уязвимости клещей, - подчеркивают специалисты РоспотребнаДзора.

ОПАСНЫЕ РАЙОНЫ ОБЛАСТИ

В Новосибирской области подцепить клеща можно в 20 районах региона и трех городах, включая Новосибирск. В прошлом году от укусов пострадали 17 194 человека, у 135 из них подтвердился диагноз «клещевой энцефалит».

Больше всего от клещей пострадали жители Советского, Калининского, Заельцовского и Первомайского районов Новосибирска, а также Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Тогучинского районов Новосибирской области.

В городах областях Новосибирска водится больше всего клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Средняя численность за сезон 2022 года - 5,8 экземпляра на флаго/час. Это меньше, чем в 2021 году (6,3 экземпляра на флаго/час), - пояснили КП-Новосибирск в Роспотребнадзоре. Клещей собирают на местности «флажками», которые протаскивают по траве и кустам. Во время этой процедуры членистоногие цепляются за нитки ткани.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ УКУСОВ

На парковых и лесных дорожках, особенно когда появились проталины, опасность встречи с членистоногими паразитами нарастает. Необходимо правильно одеться: рубашку выбрать с длинными рукавами, у запястий укрепить их резинкой. Рубашку заправить в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрыть капюшоном или косынкой.

Во время прогулки не выходить и не ложиться на траву. А после прогулки тщательно осмотреть себя и близких.

Клеща можно подцепить даже в городе. Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ НА СЕБЕ КЛЕЩА

1. Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, стараясь не оторвать от тела клеща хоботок, погруженный в кожу человека. Лучше всего это делать пинцетом с тонкими кончиками. Если нет пинцета, обвязать вокруг хоботка клеща нитку и, вращая или покачивая, тянуть вверх. В крайнем случае можно попытаться и голыми руками, взявшись ногтями как можно ближе к коже за хоботок.

2. Ранку продезинфицировать раствором йода, спиртом или другим антисептиком.

3. Клеща положить в банку, поместив туда кусочек влажной ваты.

4. Как можно скорее сдать клеща на анализ в лабораторию.

5. Если у клеща обнаружат возбудителей инфекций, с результатами анализов обратиться к врачу.

Роспотребнадзор напоминает, что лучшей профилактикой от клещевого энцефалита является вакцина. Привиться нужно успеть до массового выхода клещей из лесной подстилки. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства или платно в медцентре.

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