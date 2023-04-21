«Он кричал от болей»: новосибирский мальчик с лейкозом, которого поддержал Егор Крид, попал в реанимацию

Егор Крид помог закрыть предыдущий сбор для мальчика. Фото: Предоставлено фондом «Защити Жизнь»

Юный фанат Егора Крида из Новосибирской области оказался в реанимации во время борьбы с лейкозом. Мама мальчика рассказала КП-Новосибирск о лечении сына:

— Прошлая неделя для нас была очень тяжелой, сын прямо криком кричал от болей в ногах и спине. Раньше боли заглушались обезболивающими, но они перестали помогать. У сына заболела спина, ноги, суставы, кишечник перестал работать — и Диму увезли в реанимацию. На второй день сыну стало лучше, боли стали проходить. Через два дня меня пустили увидеть его, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Вера Быкова.

Школьник из поселка Маслянино Дима Быков серьезно заболел под Новый год — две недели пролежал с температурой 38, 8. Слабость и жар не проходили, в итоге Дима в отделение детской онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы. Там поставили страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз.

Мама мальчика Вера обратилась в благотворительный фонд «Защити Жизнь», там открыли сбор на сумму 71 тысяча рублей. После публикации КП-Новосибирск юного фаната заметил Егор Крид — он записал ребенку видеообращение, пригласил на концерт и перевел 51 тысячу рублей.

— Сейчас мы начинаем подготовку к химиотерапии, я думаю уже пора. Боли стали меньше, появился аппетит. Температура стал ниже, но риск инфекции все равно есть. Нам нужно 75 флаконов дорогого противогрибкового аппарата «Амфолип», фонд помог и открыл сбор. Уже собрано 800 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск мама Вера Быкова. — Доктора обещали перевести его обратно в палату, я часами сижу и жду его, как чуда.

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