Думали - простуда, оказалось - рак: врачи спасают четвероклассника, у которого диагностировали лейкоз после тяжелого ОРВИ

Мальчик переболел простудой, но температура не спадала. Фото: Предоставлено мамой мальчика

11-летний Дима Быков из Маслянино переболел ОРВИ перед Новым годом, но высокая температура никак не спадала. Педиатр направил ребенка в областную больницу, где и поставили страшный диагноз: «лейкоз». Новость облетела весь Маслянинский район, сотни людей поддержали мальчика. Помощи хватило на лекарства и специальную диету для борьбы с анемией, но теперь ребенку нужно генетическое исследование крови в Москве, чтобы правильно подобрать препарат для лечения. Сейчас Дима вместе с мамой ждет лечения в больнице, поет песни Егора Крида и мечтает попасть на концерт кумира.

ВЕСЬ ЖЕЛТЫЙ

Ученик 4-го класса Дима Быков встретил Новый год в постели - боролся с высокой температурой. В декабре мальчик переболел простудой, но через две недели жар вернулся. Мама безуспешно пыталась сбить температуру 38,8.

- Дима - третий ребенок, поздний. В два года сын серьезно переболел ОРВИ, дошло до астмы. И вот под Новый год он снова сильно заболел. Думали - простуда, а выяснилось - рак, - рассказала КП-Новосибирск Вера Быкова, мама мальчика.

31 января 2022 года Вера с Димой пришли к педиатру Маслянинской ЦРБ, тот прописал лекарство, и оно помогло. Но в феврале Дима снова заболел и опять попал на прием с температурой. Местные врачи поставили диагноз «железодефицитная анемия», 10 дней ребенок пил витамины с железом, а затем вновь сдал кровь на анализ. Он показал: в крови падает гемоглобин.

- Сын был весь желтый. Нам посоветовали обратиться в платную клинику, там прописали колоть витамин В12. Через 10 дней желтизна спала, сын три дня пролежал с температурой. Результаты анализов были ужасными, и педиатр направил нас в отделение детской онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы. Там поставили страшный диагноз: «острый лимфобластный лейкоз», - продолжает Вера Быкова.

Дима мечтает посетить зоопарк и попасть на концерт Егора Крида. Фото: Предоставлено мамой мальчика

МЕЧТАЕТ ПОПАСТЬ НА КОНЦЕРТ КРИДА

Вера была в шоке: два года назад ее муж скончался от инфаркта, а теперь сыну предстоит борьба с онкологией. Женщину поддержали старшие дети, а новость быстро облетела поселок Маслянино и весь район. Больше сотни незнакомцев пожертвовали деньги и написали слова поддержки маленькому Диме. Откликнулись директор школы, учителя и бывшие коллеги мужа.

- Дима - спокойный мальчик, приносит из школы пятерки и четверки, много читает. Особенно сын любит энциклопедии и мечтает посетить зоопарк. Очень любит петь, идет из школы - поет, я сразу слышу. Любимый певец - Егор Крид, очень хотел бы попасть на концерт кумира, - описывает сына Вера Быкова. - Диму положили в Новосибирскую областную больницу, на днях удалось сбить температуру. Теперь нужно правильно подобрать лечение, провести генетическое исследование крови.

Генетическое исследование крови не входит в ОМС, и женщина обратилась в благотворительный фонд «Защити Жизнь». Там открыли сбор на 71 тысячу рублей - именно столько нужно для отправки биоматериала в московский НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунотерапии имени Дмитрия Рогачева.

- Дима знает о болезни, но пока до конца не представляет, что она означает, и только образно понимает, что это за беда. Но каждый день мы верим в лучшее. Сын хочет стать машинистом и помогать людям. Весь Маслянинский район поддержал нас, огромная благодарность всем, но сейчас мы снова просим о помощи, - добавляет Вера Быкова.

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