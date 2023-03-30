«Дима! Будь самым сильным»: Егор Крид закрыл сбор для новосибирского мальчика с лейкозом

Егор Крид помог закрыть сбор для фаната из глубинки и пригласил на концерт. Фото: Предоставлено фондом «Защити Жизнь»

11-летний Дима Быков из новосибирского села Маслянино заболел лейкозом после ОРВИ. Ребенок попал в областную больницу, где для постановки более точного диагноза потребовался генетический анализ крови. Благотворительный фонд объявил сбор - требовалась 71 тысяча рублей. Закрыл его Егор Крид. Ведь мальчик оказался его фантом. «Комсомолка» рассказала об увлечениях ребенка на сайте, так весть дошла до исполнителя. Крид отправил Диме видеосообщение и пригласил на концерт. Теперь мальчик хочет побыстрее выздороветь, чтобы попасть на выступление звезды.

МЕЧТАЛ ПОПАСТЬ НА КОНЦЕРТ КУМИРА

Школьник из поселка Маслянино Дима Быков серьезно заболел под Новый год - две недели пролежал с температурой 38,8. Накануне праздника педиатр выписал лекарство, но через месяц сильный жар и слабость возобновились. В местной больнице стали подозревать дефицит железа, прописали витамины - не помогало. В итоге мальчик попал в частную клинику, затем - в отделение детской онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы. Там поставили страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз.

- Дима - спокойный мальчик, приносит из школы пятерки и четверки, много читает. С детства очень любит петь, идет из школы - поет, я сразу слышу. Любимый певец - Егор Крид, заветная мечта у него была попасть на концерт кумира, - рассказала КП-Новосибирск мама Вера Быкова.

Два года назад Дима потерял отца - он умер от инфаркта. Помочь вдове с онкобольным ребенком решили односельчане, учителя и директор школы присылали деньги. Но мальчику потребовалось генетическое исследование крови, которое не входит в ОМС. Вера обратилась в благотворительный фонд «Защити Жизнь», там открыли сбор на сумму 71 тысяча рублей.

За 11 лет Дима ни разу не путешествовал дальше Маслянинского района. Фото: Предоставлено мамой мальчика

«ПРИВОЗИ С СОБОЙ УЛЫБКУ»

Через неделю после публикации истории про Диму в «Комсомольской правде» раздался звонок. Вдове звонила менеджер знаменитого «холостяка» страны Егора Крида: певец услышал мальчика и помог закрыть сбор.

- Йоу, йоу, йоу, Дима! Салют, биг бой! Дима-бык. Ты же бык. Получается, производное от фамилии - бык, бычара, значит - сильный мужик! Привет тебе шлю. Услышал, что ты слушаешь мои песни, тебе нравятся они. Рад, что еще могу сказать. Самое главное, будь самым сильным, всегда на позитиве и обязательно приходи на мой сольный концерт! Буду тебя ждать - сентябрь, октябрь, ноябрь - вот в эти даты. Приезжай обязательно. В Москве дождь, так что привози с собой классную погоду и свою улыбку. Буду тебя ждать на своем концерте и спасибо, что ты являешься моим слушателем, - обратился к мальчику Егор Крид.

Дима Быков был на седьмом небе от счастья - такого сюрприза он точно не ожидал. Оказалось, Егор Крид перечислил более 51 тысячи рублей и закрыл сбор для маленького фаната из глубинки, чтобы он смог получить правильное лечение.

- Дима рад, для него получить вживую сообщение от кумира - это чудо! Мы сами не ожидали такого. Раньше мы с Димой почти никуда не ездили из Маслянино, в Новосибирске бывали только в больницах. Надо будет это исправить. Пока не начали химиотерапию, температура поднимается на вечер, но Дима держится. Показатели уже хорошие, и я верю, что у нас все получится. Осенью мы попадем на концерт, - поделилась с КП-Новосибирск Вера Быкова. - Теперь я тоже верю в чудо.

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