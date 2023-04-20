В Новосибирске мать убийцы 17-летней девушки в Нижней Ельцовке оправдала сына

Мать мигранта оправдывала сына. Фото: Мария НОВИКОВА

В Советском районном суде Новосибирска 20 апреля начали рассматривать дело 27-летнего Хушнуда Хамроева. Его обвиняют в жестоком убийстве 17-летней бывшей девушки. На заседание приехала мать мигранта из Таджикистана.

- Мать приехала его поддержать из Таджикистана. Говорила, что сын так поступил, потому что приревновал девушку, якобы она была беременна от него, - передаёт из зала суда корреспондент КП-Новосибирск. - Но сам Хушнуд беременность опровергает и вообще говорит, что между ними ничего не было.

Напомним, случилась трагедия 26 июля 2022 года на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке мигрант выследил школьницу, повалил ее на асфальт на перекрестке и более 15 раз ударил ее ножом. Жестокое убийство попало на запись видеорегистраторов проезжавших мимо машин. Автомобилисты не решил стать выйти и броситься на защиту девушки - боялись за свою жизнь. Сам Хушнуд после случившегося пытался сбежать из страны, но его успели задержать.