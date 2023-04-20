«Убил, потому что изменяла»: в Новосибирске начался суд над убийцей 17-летней девушки в Нижней Ельцовке

В Новосибирске начался суд над убийцей 17-летней девушки. Фото: Мария НОВИКОВА

В четверг, 20 апреля, в Советском районном суде начали рассматривать дело 27-летнего Хушнуда Хамроева. Его обвиняют в жестоком убийстве 17-летней бывшей девушки.

26 июля 2022 года на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке мигрант выследил школьницу, повалил ее на асфальт на перекрестке и более 15 раз ударил ее ножом. Всё происходило при свидетелях: автомобилисты не могли выйти из машины и помешать обезумевшему парню, боялись за свою жизнь.

В суде Хушнуд сообщил корреспонденту КП-Новосибирск, что причиной убийства якобы стала измена девушки. Также он не признает виновность по статьям о сношении с несовершеннолетней и истязании – говорит, что половой близости между ними не было.

Мать Хушнуда приехала на заседание из Таджикистана, чтобы поддержать сына. Когда его заводили в зал суда, они успели сказать друг другу пару фраз на таджикском языке.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Хушнуд принимал наркотики, сидел в СИЗО и пытался уехать из России. Он встречался с несовершеннолетней восемь месяцев, избивал ее, а родители школьницы несколько раз обращались в полицию.