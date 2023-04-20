Депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая пока не лишат мандата

Джулая не будут лишать мандата до решения суда. Фото: https://gorsovetnsk.ru/

В Новосибирске депутата городского совета Алексея Джулая не будут лишать депутатского мандата до решения суда.

— Лишить мандата человека можно только тогда, когда суд признал его виновным. Никаких решений в отношении Джулая пока не принималось,— сообщил КП-Новосибирск председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев

17 апреля Джулая освободили из-под в Центральном районном суде. Ему избрали меру пресечения — запрет общаться с другими обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями. Сам Джулай заявлял, что меру пресечения обжаловать не будет. Но и похищение денег у пайщиков не признал.

Напомним, Алексею Джулаю предъявили обвинение по части 4 статьи 149 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, застройщик с 2016 года привлекал деньги дольщиков для строительства домов, но к 2023 году они так и не были сданы. В суде Джулай заявил, что приложит все усилия, чтобы ввести в эксплуатацию все 55 домов.

Партия «Единая Россия» приостановила членство Джулая в связи с нарушением норм устава партии.

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