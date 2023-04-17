«Я человек суеверный»: Алексей Джулай рассказал, будет ли обжаловать меру пресечения суда в Новосибирске

Алексей Джулай заявил, что не будет обжаловать меру пресечения. Фото: https://gorsovetnsk.ru/

Глава ГК «Дискус» Алексей Джулай, обвиняемый в мошенничестве с деньгами пайщиков, заявил, что не будет обжаловать меру пресечения, которую ему вынес Центральный районный суд. Напомним, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Хотя следствие настаивало на заключении застройщика в СИЗО. Теперь же, пока идет следствие, ему будет нельзя общаться со свидетелями, потерпевшими и другими обвиняемыми по делу.

Алексея Джулая освободили в зале суда, и он высказал журналистам свою позицию насчет происходящего.

— Прежде всего, хочу сказать: деньги у пайщиков я не похищал. Второе — избранная судом мера пресечения в виде запрета определенных действий мною и моими защитниками обжаловаться не будет. Сейчас я буду прилагать все усилия, чтобы ввести в эксплуатацию 55 домов, о которых я гороврил, — заявил Джулай.

На вопросы о том, в чем его обвиняют, застройщик отвечать отказался, заявив, что он «суеверный человек».

Напомним, бизнесмену предъявили обвинение по части 4 статьи 149 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, застройщик с 2016 года привлекал деньги дольщиков для строительство домов, но к 2023 году они так и не были сданы.

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