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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:42

Детский омбудсмен обсудила с чиновниками и силовиками забастовку школьников в Новосибирске

Она назвала ситуацию непростой
Анастасия ХРОМЫХ
Дети отказались ходить на уроки из-за буйной одноклассницы.

Дети отказались ходить на уроки из-за буйной одноклассницы.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В одной из школ Новосибирска ученики третьего класса устроили забастовку. Дети отказались ходить на уроки из-за буйной одноклассницы. В среду, 19 апреля, детский омбудсмен Надежда Болтенко обсудила происходящее с чиновниками и силовиками.

Совещание состоялось в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. В нем приняли участие представители регионального Минобра, полицейские и сотрудники прокуратуры.

Участники совещания рассмотрели все вопросы и обращения, поступившие по данной истории.

− Ситуация непростая и работа над ней будет продолжена, − подчеркнула Надежда Болтенко.

Детский омбудсмен добавила, что были выработаны некоторые предложения – их направят в адрес департамента и министерства образования, а также самой школы.

Ранее КП-Новосибирск писала о реакции депутата Ростислава Антонова на конфликт в новосибирской школе.