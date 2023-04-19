Детский омбудсмен обсудила с чиновниками и силовиками забастовку школьников в Новосибирске

Дети отказались ходить на уроки из-за буйной одноклассницы. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В одной из школ Новосибирска ученики третьего класса устроили забастовку. Дети отказались ходить на уроки из-за буйной одноклассницы. В среду, 19 апреля, детский омбудсмен Надежда Болтенко обсудила происходящее с чиновниками и силовиками.

Совещание состоялось в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. В нем приняли участие представители регионального Минобра, полицейские и сотрудники прокуратуры.

Участники совещания рассмотрели все вопросы и обращения, поступившие по данной истории.

− Ситуация непростая и работа над ней будет продолжена, − подчеркнула Надежда Болтенко.

Детский омбудсмен добавила, что были выработаны некоторые предложения – их направят в адрес департамента и министерства образования, а также самой школы.

Ранее КП-Новосибирск писала о реакции депутата Ростислава Антонова на конфликт в новосибирской школе.