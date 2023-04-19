Депутат Ростислав Антонов высказался о конфликте в новосибирской школе, где третьеклассницу обвинили в травле одноклассников

Новосибирский депутат Ростислав Антонов отреагировал на конфликт в одной из местных школ. Фото: предоставлено родителями детей

Новосибирский депутат Ростислав Антонов отреагировал на конфликт в одной из местных школ. Там третьеклассники устроили забастовку и перестали ходить на уроки из-за буйной одноклассницы.

Ростислав Антонов считает, что администрация учебного заведения ничего не сделала для того, чтобы решить проблему.

− Конфликт возник не сегодня и даже не вчера, и у администрации были все инструменты, чтобы не заводить ситуацию в тупик, − написал депутат на своей странице «ВКонтакте».

Сибиряк отметил, что историей уже заинтересовались детский омбудсмен Надежда Болтенко и прокуратура. Также Антонов ждет ответа от Департамента образования мэрии Новосибирска.

Депутат считает, что нападать на ребенка крайне неправильно. По его мнению, решать проблему должны именно взрослые, без привлечения детей.

Напомним, родители третьеклассников объявили бойкот маленькой девочке и директору школы. Они твердят, что школьница бьет и душит других ребят.

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