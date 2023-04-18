Пострадавшим от взрыва на Линейной в Новосибирске купят новые квартиры от мэрии

Пострадавшим от взрыва купят новые квартиры. Фото: Анна ПАШАГИНА

Мэрия Новосибирска поможет пострадавшим жителям улицы Линейной с жильем. Социальные выплаты проводят под контролем прокуратуры.

— Пострадавшим предлагают несколько вариантов: либо приобретение мэрией нового жилья, либо компенсация стоимости по рыночной цене, — сообщил прокурор Новосибирска Роман Сивак.

По его словам, на сегодня новосибирцы, пострадавшие от взрыва, получили все социальные выплаты, в том числе выплаты семьям трагически погибших.

Пенсионерам и людям, которые не могут купить квартиру самостоятельно, поможет мэрия.

Ранее КП-Новосибирск писала о жителе дома на Линейной, 39 — он рассказал о соседях, погибших во время взрыва. Ранним утром 9 февраля взрыв полностью разрушил целый подъезд. Трагедия унесла жизни 14 человек.

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