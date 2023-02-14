Взрыв газа на Линейной, 39, унес жизни 14 человек. Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирец, живший в пятиэтажке на Линейной, 39, рассказал о соседях, погибших во время взрыва. Сам мужчина жил на втором этаже в третьем подъезде, а квартира за стеной принадлежала 80-летней Марье Ивановне. Жильцы дома предполагают, что именно она и стала эпицентром взрыва.

— В той квартире с самого первого дня заселения жил Колька Воробьев. Был случай, когда Колька привел к себе товарища. Они выпили. Колька за добавкой пошел, а товарищ лег на диван с сигаретой. И тот загорелся. Его пожарные вместе с матрасом со второго этажа из окна выбросили. Колька потом пить бросил, остепенился, привел Марью Ивановну и стал жить с ней вместе. Лет 5-7 назад они официально поженились. А года 3-4 назад Колька умер, ему 62-63 года было. Марья Ивановна одна осталась. У нее тоже семья какая-то была, внучка, кажется, — поделился мужчина с КП-Новосибирск.

Сибиряк также рассказал о семье Белик, живших на первом этаже. Взрыв унес жизни матери семейства и ее 2-летней дочери. По словам мужчины, отца и старшего ребенка спасло то, что их уже не было дома: один ушел на работу, второй — в школу. Погибли жильцы второго этажа и женщина с 4 этажа. О жильцах 5 этажа мужчина ничего не знает.

Также погибли 58-летняя Елена Романова, которая жила на третьем жила, и 80-летняя Марья Ивановна, в чьей квартире предположительно и произошёл взрыв.

— Романова, когда на пенсию вышла, радовалась, что будет отдыхать. Сделала евроремонт, плитку положила на кухне. Ее еще не хоронили. Марью Ивановну вчера хоронили в закрытом гробу, — рассказал мужчина.

Напомним, что Елена Романова жила вместе с котом Темой в квартире на третьем этаже в третьем подъезде — через стенку с Марьей Ивановной.

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