Новосибирского студента, организовавшего сходку «ЧВК Редан» в ТРЦ, оштрафовали

Полицейские ловили подростков из «ЧВК Редан». Фото: стоп-кадр из видео очевидца.
Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал организатора сходки «ЧВК Редан». В феврале юноша собрал больше 300 подростков в ТРЦ «Галерея».
— Данная группа лиц находилась в масках и выражалась нецензурной бранью, препятствовала передвижению посетителей ТЦ и вела себя агрессивно, — указано в постановлении суда, которое КП-Новосибирск прислал сам парень.
По административной статье о нарушении общественного порядка студенту присудили 12 тысяч рублей штрафа.
Напомним, суть нового молодежного движения в том, что юные фанаты аниме с крашенными волосами устраивают потасовки с фанатами футбола. Отличительным знаком «ЧВК Редан» является одежда с изображением паука.
Ранее КП-Новосибирск писала о задержании подростков из «ЧВК Редан» в Новосибирске. Очевидцы рассказывали, как это происходило, а социолог объяснила, почему ЧВК «Редан» — это сигнал для общества.
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