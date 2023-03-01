«Это сигнал для общества»: новосибирский социолог назвала причины скандала с ЧВК «Редан»

Сходка подростковых субкультур в ТЦ закончилась задержаниями. Фото: Читатель "КП-Новосибирск"

Доктор социологии из Новосибирска Ирина Скалабан рассказала о возможных причинах появления ЧВК «Редан». Социолог уверена, что частично подростковая жизнь перенеслась из дворов в ТЦ:

- В базе данных городских конфликтов мы стали чаще фиксировать подростковые конфликты, которые выливаются в публичное пространство Новосибирска. Во-первых, в соцсети выкладывают то, что раньше происходило исключительно в пространствах улиц. Во-вторых, подростковая жизнь переносится из дворов в торговые центры. Это новые городские сцены с возможностями для подростков заявить о себе и о своих правах не только соседям, но и всему городу. Или действительно мы имеем дело с ростом уличной подростковой активности, – рассказала доктор социологических наук Ирина Скалабан КП-Новосибирск.

Конфликтолог подчеркнула – пока эти конфликты не похожи на проблемы 90-х. По ее словам, подростковые движения еще не вросли во «взрослый мир криминальных связей». В целом, проблема с ЧВК «Редан» – это сигнал для общества и одновременно подростковый слепок «взрослых» отношений и существующих сегодня легитимных силовых практик офлайна и онлайна, уверена специалист.

- «Вирусный ролик с конфликтом подростков – это один из факторов мобилизации в участники движения. Но без смены культуры, общественных установок и норм фантазийная субкультура «анимешников» вряд ли бы трансформировалась в то, что мы видим сегодня , – сообщила доцент кафедры социологии НЭТИ Ирина Скалабан.

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