Организатор движения «Редан» в Новосибирске распустил группировку после инцидента в ТРЦ «Галерея»

Главарь движения "Редан" в Новосибирске объяснил, что произошло в торговом центре. Фото: стоп-кадр видео Telegram-канала "Редан НСК"/скриншот видео, предоставленного очевидцами.

Администратор Telegram-канала «Редан НСК» объяснил задержание членов его группировки в торговом центре «Галерея Новосибирск». Парень выпустил на канале видеообращение, в котором утверждает, что «Редан» – это мирное аниме-движение.

– Мы просто движение анимешников и дотеров, никому не желаем вреда. Ситуация, которая произошла в «Галерее Новосибирск», вышла из-под контроля – и по нашей вине, и по вине других движений. Я приношу свои извинения, если кого-то избили, кого-то задержали, – сообщил администратор канала.

Парень утверждает, что попросил не приходить на запланированную сходку в ТРЦ представителей своего движения, и никто из «его людей» не пришёл. Он также сообщил, что движение «Редан» с подписью «ЧВК» – это очернители его субкультуры, которые могли присутствовать в торговом центре во время задержаний.

Также глава группировки в Новосибирске отметил, что принял решение закрыть движение, и попросил подписчиков в будущем не создавать подобных конфликтов.

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