Мальчика, который выстрелил в одноклассника в новосибирской школе, поставили на учет в ПДН

В полиции составили административный протокол на мать мальчика, который принес пистолет в школу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ / Иван ВИСЛОВ.

Мальчика, который выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета в школе в Дзержинском районе, поставили на учет в ПДН. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области во вторник, 18 апреля.

Как отметили в МВД, сообщение в районный отдел полиции поступило сразу же после инцидента, 4 апреля. Полицейские приехали в школу, забрали у старшеклассника пневмат и провели беседу.

Его однокласснику выдали направление на прохождение судмедэкспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. Однако, как ранее сообщали в СКР, пострадавший получил лишь синяки.

В отношении матери подростка составили протокол по административной статье о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию. Мальчика поставили на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.

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