«Стрелял от нечего делать»: стали известны подробности стрельбы в школьника в Новосибирске

Стрельба произошла в 8 классе. Фото: Анатолий Жданов/ Иван Вислов
В одной из новосибирских школ подросток принес в класс пистолет и выстрелил в своего одноклассника. ЧП произошло 4 апреля, но стало об этом известно только сейчас. Все произошло на перемене.
- Где он взял пистолет не знаю, но он хотел побаловаться. Начал стрелять в одноклассника от нечего делать. Попал ему в предплечье и грудь. Хорошо, что пистолет был травматический, - рассказал КП-Новосибирск один из учеников школы.
Узнав о случившемся, педагоги позвонили в полицию. Сотрудники быстро приехали в школу и забрали у старшеклассника травмат.
- У парня, в которого стреляли, только синяки остались на теле. Больше ничего, - уточнили ученики школы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, со школьником провели разъяснительную беседу.
- Потерпевшему выдано направление на прохождение СМЭ для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью. В настоящее время проводится проверка, - уточнили в региональном МВД.
К делу так же подключилось министерство образования. Они начали собственную проверку.
Как удалось выяснить работникам Дзержинской прокуратуры, конфликта между детьми не было.
- Образовательный процесс не прекращался, вред здоровью ребёнку не причинен. Оба несовершеннолетних продолжают обучение, - сообщили в прокуратуре НСО.
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