«Принес травмат в школу»: в Новосибирске подросток выстрелил в одноклассника

По предварительной информации. пистолет был травматический. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В новосибирской школе подросток выстрелил в одноклассника: ЧП произошло в Дзержинском районе.

- Насколько мы знаем, это был ученик 8 класса. Он принес в школу травматический пистолет и выстрелил несколько раз в одноклассника, - рассказал КП-Новосибирск источник.

По предварительной информации, ребенок, в которого выстрелил одноклассник, серьезных травм не получил: мальчик отделался синяками.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук коротко прокомментировал случившееся.

- Сейчас проводится проверка, - сообщил КП-Новосибирск Сергей Федорчук.

КП-Новосибирск выясняет подробности ЧП.

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