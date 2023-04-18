«Принес травмат в школу»: в Новосибирске подросток выстрелил в одноклассника

По предварительной информации. пистолет был травматический.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В новосибирской школе подросток выстрелил в одноклассника: ЧП произошло в Дзержинском районе.
- Насколько мы знаем, это был ученик 8 класса. Он принес в школу травматический пистолет и выстрелил несколько раз в одноклассника, - рассказал КП-Новосибирск источник.
По предварительной информации, ребенок, в которого выстрелил одноклассник, серьезных травм не получил: мальчик отделался синяками.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук коротко прокомментировал случившееся.
- Сейчас проводится проверка, - сообщил КП-Новосибирск Сергей Федорчук.
КП-Новосибирск выясняет подробности ЧП.
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