Следователи начали проверку после стрельбы в новосибирской школе.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске следователи начали доследственную проверку после того, как в одной из школ Дзержинского района ребенок выстрелил из травмата в одноклассника.
Ученик попал другу в предплечье и грудь. У него остались только синяки. Как сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что прокуратура внесла представления начальству охраны, школы, в которой произошел инцидент, а также районного отдела полиции.
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