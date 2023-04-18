Следователи начали проверку после стрельбы в новосибирской школе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске следователи начали доследственную проверку после того, как в одной из школ Дзержинского района ребенок выстрелил из травмата в одноклассника.

Ученик попал другу в предплечье и грудь. У него остались только синяки. Как сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что прокуратура внесла представления начальству охраны, школы, в которой произошел инцидент, а также районного отдела полиции.

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