Прокуратура внесла представления директору, руководству охраны и отдела полиции после стрельбы в новосибирской школе

Прокуратура внесла представления руководству школы, охраны и отдела полиции после инцидента со стрельбой в ученика.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Ученик школы Дзержинского района Новосибирска принес в учебное учреждение травмат и несколько раз выстрелил в одноклассника на перемене. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили КП-Новосибирск, что между ребятами не было конфликта.
Напомним, инцидент произошел еще 4 апреля. Ученику не был причинен вред здоровью, оба ребенка продолжили обучение.
Прокуратура внесла представления руководителям охранного предприятия, школы и районного отдела полиции.
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