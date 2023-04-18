Стоит весь Красный проспект: новосибирцы застряли в 7-балльных пробках из-за снегопада

Новосибирцы застряли в пробках из-за снегопада. Фото: предоставлено читателем.

Во вторник, 18 апреля, новосибирские водители встали в длинные пробки из-за мощного снегопада. Синоптики выдавали штормовое предупреждение на этот день: скорость ветра составляет от 7 до 12 метров в секунду.

По данным 2ГИС, уровень загруженности дорог из-за снегопада вырос до 7 баллов. Это выше, чем в утренний час пик. Пятикилометровая пробка образовалась на Красном проспекте – от Никольской часовни в центре до пересечения с улицей Георгия Колонды. Также большой затор на Ипподромской.

Пробки на площади Конратюка, улицах Нарымской, Семьи Шамшиных, Дуси Ковальчук. Серьёзные заторы из-за двух аварий образовались на улице Большевистской, одной – на Бердском шоссе.

На дорогах города произошло еще несколько ДТП: аварии затруднили движение по улице Ипподромской, Большой, площади Труда, Советскому шоссе. Авария на перекрестке Красного проспекта и Кропоткина.

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