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НовостиОбщество18 апреля 2023 0:00

Зима немного похозяйничает: в Новосибирске в ночь на 18 апреля похолодает до -11 градусов

В Новосибирске 18 апреля обещают похолодание до -11 градусов
Надежда РЫЖКИНА
Снег в Новосибирске не прекратится и сегодня.

Снег в Новосибирске не прекратится и сегодня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снежная, совсем не весенняя погода не кончается. Синоптики обещают в ночь на 18 апреля похолодание до -9…-11 градусов. Днем же будет -1…-3.

— Будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Северо-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, — предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области будет еще холоднее: ночью температура опустится до -7…-12 градусов, местами до -17, днем будет 0…-5 градусов, местами до +5. облачно с прояснениями, в отдельных районах выпадет снег.

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