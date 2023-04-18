Зима немного похозяйничает: в Новосибирске в ночь на 18 апреля похолодает до -11 градусов

Снег в Новосибирске не прекратится и сегодня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снежная, совсем не весенняя погода не кончается. Синоптики обещают в ночь на 18 апреля похолодание до -9…-11 градусов. Днем же будет -1…-3.

— Будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Северо-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, — предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области будет еще холоднее: ночью температура опустится до -7…-12 градусов, местами до -17, днем будет 0…-5 градусов, местами до +5. облачно с прояснениями, в отдельных районах выпадет снег.

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