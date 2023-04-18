Новосибирск сковали 6-балльные пробки утром 18 апреля

Новосибирцы встали в пробки утром 18 апреля. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Утром во вторник, 18 апреля, новосибирцы встали в 6-балльных пробках на дорогах города. По данным 2ГИС, частично закрыт проезд по улице Широкой возле площади Труда.

Пробки на улице Станиславского, затор на перекрестке Станционной и Невельского из-за ДТП. Трудно проехать по улицам Титова, Немировича-Данченко, Ватутина и Советскому шоссе.

Заторы на Октябрьском мосту и улице Большевистской, на Красном проспекте от Гоголя до Романова. Также пробки собрались на улицах Волочаевской и Богдана Хмельницкого, 1-м Мочищенском шоссе и улице Кедровой.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал о том, что движение на площадях Труда и Энергетиков изменят: автомобилисты будут двигаться по полукольцам из-за строительства четвертого моста.

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