Новосибирск сковали 6-балльные пробки утром 18 апреля

Новосибирцы встали в пробки утром 18 апреля.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Утром во вторник, 18 апреля, новосибирцы встали в 6-балльных пробках на дорогах города. По данным 2ГИС, частично закрыт проезд по улице Широкой возле площади Труда.
Пробки на улице Станиславского, затор на перекрестке Станционной и Невельского из-за ДТП. Трудно проехать по улицам Титова, Немировича-Данченко, Ватутина и Советскому шоссе.
Заторы на Октябрьском мосту и улице Большевистской, на Красном проспекте от Гоголя до Романова. Также пробки собрались на улицах Волочаевской и Богдана Хмельницкого, 1-м Мочищенском шоссе и улице Кедровой.
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал о том, что движение на площадях Труда и Энергетиков изменят: автомобилисты будут двигаться по полукольцам из-за строительства четвертого моста.
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