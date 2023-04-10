Губернатор Андрей Травников поручил обеспечить бесперебойное движение транспорта в районе возведения 4-го моста в Новосибирске

В Новосибирске изменится движение по площадям Труда и Энергетиков под завершение строительства нового моста. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске организуют бесперебойное движение автомобилей и общественного транспорта по площадям Труда и Энергетиков на время завершения строительства четвертого моста. Такое поручение отдал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе выездного совещания на стройке Центрального моста.

Он отметил, что в 2023 году закончатся работы по возведению эстакад на перекрестках этих площадей.

– Временно существенно изменится порядок движения транспорта, особенно по площади Энергетиков – из привычного для автомобилистов кольца движение перейдёт в полукольца. Необходимо сделать всё для того, чтобы пропускная способность этого узла не пострадала при производстве работ, – подчеркнул глава региона.

Для разгрузки движения планируют расширить проезжую часть, отрегулировать работу светофоров, поменять маршруты движения пешеходов, отремонтировать проезжую часть. Андрей Травников поручил министерству транспорта и мэрии Новосибирска закончить все подготовительные работы до конца апреля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мост будет сдан в 2023 году вместе со всеми прилегающими дорожными развязками и путепроводами.

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