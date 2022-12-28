Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске завершится к концу 2023 года

Мост введут в эксплуатацию до конца 2023 года. Фото: ГК "ВИС"

Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске планируют завершить в 2023 году и до конца года ввести мост в эксплуатацию.

— Задача — ввести объект до конца 2023 года. На объекте ведутся работы на всех фронтах, было запущено движение на реконструированном путепроводе на улице Зыряновской, смонтировано более 4 тыс. тонн металлоконструкций на правобережной развязке. Ведется работа по эстакаде основного хода, — сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Напомним, что федеральное правительство дополнительно выделило 7,3 миллиарда рублей, чтобы строительство моста завершили в срок. По сообщению генподрядчика ГК «ВИС», с учетом этих средств всего на возведение моста потрачено 38,9 миллиардов рублей.

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