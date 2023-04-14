Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал срок готовности станции метро «Спортивная»

Мэр Новосибирска назвал очередной примерный срок готовности новой станции метро. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, на какой срок в очередной раз отложили сдачу станции метро «Спортивная». Об этом он рассказал в ходе часа прессы в пятницу, 14 апреля.

– Сроки продлены, безусловно. Но работа кипит, она не останавливается. Мы надеемся, что в физическом выражении к июню месяцу – к концу июня – станция будет готова. В физическом, – аккуратно назвал дату мэр.

Он напомнил, что документы все еще приводят в соответствие из-за замены оборудования. Изначально и станцию, и новый ЛДС хотели построить для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был состояться в Новосибирске и Омске зимой 2022-23 годов. Но в связи с началом спецоперации игры перенесли в Канаду. Оба объекта до сих пор не ввели в эксплуатацию.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что подрядчика станции «Спортивная» оштрафовали на 13 миллионов рублей за срыв сроков.

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