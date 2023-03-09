Подрядчик станции метро «Спортивная» в Новосибирске выплатит штраф в 13 миллионов рублей за срыв сроков

В Новосибирске стали известны причины задержки сроков сдачи станции метро. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирске за задержку сроков сдачи станции метро «Спортивная» подрядчик выплатит штраф в 13 миллионов рублей. Об этом КП-Новосибирск рассказал прокурор города Роман Сивак.

– Было представление мэрии от прокуратуры, также в отношении подрядчика возбудили административное дело. Сумма штрафа зависит от суммы контрактных обязательств. Ему сейчас придется выплачивать более 13 миллионов рублей, – уточнил Роман Сивак.

В данный момент станция практически готова – это подтверждают и выездные проверки прокуратуры. Проблемы возникли с документацией, которая сейчас находится на экспертизе в Москве.

– Были изменены некоторые существенные технические изделия – с учетом сложившейся на сегодняшний день экономики. Для этого необходимо получить экспертное заключение, – рассказал прокурор.

Экспертиза должна установить, что замена деталей подобрана верно, и станция не «развалится» при эксплуатации.

При этом Роман Сивак подчеркнул, что экономическая ситуация не может быть оправданием для задержки сроков сдачи «Спортивной» – на других объектах получается решать финансовые вопросы.

Напомним, ранее компания-подрядчик «СпецТрансСтрой» объясняла срыв сроков сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

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